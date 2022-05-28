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Пять человек насмерть отравились неизвестной жидкостью в Павлодарской области

ИВЛ Фото: Zakon.kz
Все погибшие ранее употребляли жидкость неизвестного происхождения, которая хранилась у жителя села Иртышск в одной емкости. Емкости изъяты, по остаткам данной жидкости назначена экспертиза, передает Zakon.kz.

Первых погибших нашли в своем доме – это 32-летний сын и 67-летний отец. Их тела были обнаружены 27 мая в 22:17.

На следующий день, в 7:15, в больнице умер 47-летний сельчанин. Чуть позже, в 7:24, в своем доме был найден мертвым 65-летний пенсионер. В около 16:00 в больнице скончался 53-летний сельчанин.

Все обнаруженные тела без внешних признаков насильственной смерти. По всем случаям назначены судебно-медицинские экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.Пресс-служба ДП Павлодарской области

Данный факт зарегистрирован в отделе полиции Иртышского района.

Проводится проверка.

Елена Беляева
Павлодарская область
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