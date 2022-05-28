Король футбола высказался о финале Лиги чемпионов – 2022

Легендарный бразильский футболист Пеле прокомментировал предстоящий финал матча Лиги чемпионов между английским «Ливерпулем» и «Реалом» из Мадрида, сообщает Zakon.kz.

81-летний бразильский ветеран футбола планирует посмотреть финальный поединок двух лучших клубов Европы.

Хочу увидеть грандиозный финал между «Реалом» и «Ливерпулем». Моим друзьям Винисиусу и Каземиро предстоит серьезная борьба с Алисоном и Фабиньо. Я один в восторге от предстоящего матча? Уверен, что нет! Пеле

I want to see a great final between @realmadrid and @LFC tomorrow. My friends @vinijr and @Casemiro will have a tough challenge against @Alissonbecker and @_fabinhotavares. Am I the only one excited about tomorrow's match? I'm sure not! May 27, 2022

Финальный матч Лиги чемпионов состоится на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Начнется матч 29 мая в 01:00 по времени Нур-Султана.

Четыре года назад «Реал» и «Ливерпуль» уже встречались в финале ЛЧ-2018. Тот поединок завершился победой королевского клуба со счетом 3:1.

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