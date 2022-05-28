IIHF объявила хозяев будущих четырех мировых первенств по хоккею

Международная федерация хоккея (IIHF) назвала города и страны, которые примут ближайшие чемпионаты мира по хоккею. ЧМ-2023, запланированный в России, пройдет в Финляндии (Тампере) и Латвии (Рига), сообщает Zakon.kz.

Международная федерация хоккея лишила Россию права на проведение Чемпионата мира 2023 года, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая. Плюс к этому сборные России и Беларуси не сыграют на мировом первенстве в будущем году. Таким образом следующие ЧМ пройдут в:

2023 год – Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия), 12-28 мая;

2024 год – Праге и Остраве (Чехия), 10-26 мая;

2025 год – Стокгольме (Швеция) и Хернинге (Дания), 9-25 мая;

2026 год – Цюрихе и Фрибуре (Швейцария), 15-31 мая.

Сборная Казахстана благодаря седьмому месту в своей подгруппе на Чемпионате мира – 2022 осталась в элитном дивизионе.

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