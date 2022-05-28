Снижения урожайности зерновых опасаются в Германии

По данным Немецкого крестьянского союза, в среднем в стране собирали по 40-47 млн тонн зерна. Однако из-за отсутствия на рынке российских азотных и комплексных, а также белорусских калийных удобрений эксперты считают, что урожай может сократиться на 3 млн тонн, передает Zakon.kz.

Как пишет rg.ru, потребление минеральных удобрений по всей Европе составило в общей сложности около 13 млн тонн.

Сообщается, что значительная часть российской аммиачной селитры поступает в Европу. Из-за ограничений это усугубляет нехватку удобрений, и цены могут снова подняться.

Как уточняется, цены на калийные удобрения выросли в 2022 году из-за санкций США и Европы против Беларуси. В Германии стоимость калийных удобрений выросла до 408 евро за тонну в начале февраля, и, по мнению экспертов, еще увеличится.