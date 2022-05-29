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Рыбакина проиграла финалистке US Open-2017 и покидает Roland Garros

Теннис Фото: ktf.kz
Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина в матче третьего круга одиночного разряда Открытого чемпионата Франции не сумела обыграть известную американскую теннисистку Мэдисон Киз из США, сообщает Zakon.kz.

Судьба этого противостояния решилась на супер-тайбрейке третьей партии, где удача повернулась финалистке US Open-2017. Мэдисон отпраздновала успех в двухчасовой битве со счетом – 3:6, 6:1, 7:6 (10:3).

Кроме того, на стадии 1/8 финала французского первенства в парном разряде проиграл Александр Бублик. Казахстанец в паре с австралийским теннисистом Танаси Коккинакисом уступили дуэту Иван Додиг (Хорватия) – Остин Крайчек (США) – 3:6, 2:6.

Тем самым, после проигрыша Рыбакиной и Бублика, никого из представителей Казахстана в сетке участников парижского турнира не осталось.

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Куандык Шынасилов
Бублик Александр Рыбакина Елена Париж
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