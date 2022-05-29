Шестой казахстанец скончался от отравления в Павлодарской области

Все погибшие ранее употребляли жидкость неизвестного происхождения. Все емкости изъяты, по ее остаткам назначена экспертиза, сообщает Zakon.kz.

Еще один отравившийся сельчанин скончался в райбольнице, сообщает Sputnik Казахстан.

По информации Управления здравоохранения Павлодарской области, пациент умер в райбольнице села Иртышск, еще один находится в крайне тяжелом состоянии в третьей городской больнице Павлодара. Состояние его, несмотря на все старания врачей, ухудшилось.

По информации полиции региона, 27 мая вечером в селе Иртышск в частном доме были обнаружены тела хозяина дома и его сына – 1955 и 1990 годов рождения.

На следующий день утром в районной больнице скончался сельчанин, 1975 года рождения. В этот же день, утром, в частном доме обнаружено тело пенсионера 1957 года рождения. В субботу, около 18.00, в больнице скончался еще один сельчанин, 1969 года рождения. Все погибшие – без внешних признаков насильственной смерти.

Назначены судебно-медицинские экспертизы. По их результатам будет принято процессуальное решение.

Полицией установлено, что все погибшие ранее употребляли жидкость неизвестного происхождения, хранившуюся у жителя села Иртышск в одной емкости. Все емкости, из которых употреблялась жидкость, изъяты, по ее остаткам назначена экспертиза, которая установит причину смерти сельчан.