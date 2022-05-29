Дефицит детских смесей в США: опасные рецепты распространяют в соцсетях

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США призвало американцев не пытаться сделать детские смеси самостоятельно, сообщает Zakon.kz.

Видео с рецептами приготовления детских смесей в домашних условиях стали вирусными в TikTok, Instagram, Youtube и Facebook, сообщает Gizmodo.

В одном из них автор делится рецептом детского питания, которое «ели наши родители в шестидесятые годы». Оно набрало более миллиона просмотров.

В онлайн-рецепте детского питания рекомендуется использовать сироп Каро, который представляет собой разновидность кукурузного сиропа, который может содержать вредные бактерии и приводить к серьезным заболеваниям у младенцев.

Сообщается, что руководство соцсетей пытается бороться с распространением видеороликов, либо удаляя их, либо помечая их дезинформационными.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выпустило предупреждение об опасности изготовленного в домашних условиях детского питания.

Рецепты домашних детских смесей не были оценены FDA, и в них могут отсутствовать питательные вещества, жизненно важные для роста ребенка. FDA

В управление также заявили о полученных сообщениях о госпитализированных младенцах, страдающих от дефицита кальция из-за домашней детской смеси.

Сообщается, что дефицит детских смесей в США возник из-за проблем с цепочками поставок и недавнего отзыва некоторых продуктов, которые могут вызвать бактериальные инфекции.

В результате количество сообщений в Twitter о детских смесях, изготовленных самостоятельно, выросло на 2100% в первые две недели мая.

20 мая президент США Джо Байден сообщил в Twitter о начале работы по увеличению внутреннего производства детских смесей. Также он рассказал о возможности использования самолетов для доставки питания из-за рубежа.