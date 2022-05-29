Пассажирский самолет исчез с радаров после вылета из Непала

На борту находятся три члена экипажа и 19 пассажиров. Среди них 13 граждан Непала, четверо — Индии и два гражданина Германии, сообщает Zakon.kz.

Авиационные службы Непала потеряли связь с пассажирским самолетом авиакомпании Tara Air, на борту которого находятся 22 человека, сообщают «Известия».

29 мая самолет выполнял внутренний авиарейс из аэропорта города Покхара в Джомсом, который является административным центром района Мустанг.

Вся связь с самолетом была потеряна через несколько минут после взлета, после входа в воздушное пространство Мустанга.

На борту находятся три члена экипажа и 19 пассажиров. Среди них 13 граждан Непала, четверо — Индии и два гражданина Германии.

Поиск воздушного судна продолжается.