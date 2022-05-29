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Китай проверяет школьные учебники из-за скандала с эротическими картинками

обучение Фото: pixabay
Министерство образования КНР организовало проверку книг для начальной и средней школы по всей стране после того, как родители возмутились наличием в образовательной литературе противоречивых иллюстраций, передает Zakon.kz.

Как пишет Global Times, картинки содержат откровенный сексуальный подтекст. К примеру, на одних картинках мальчиков изобразили без штанов, на других мальчик кладет руки на грудь девочки и тянет ее за юбку.

Издатель данных пособий уже заявил, что испытывает чувство вины на фоне скандала. Для устранения возникших проблем создана рабочая группа.

Отмечается, что все иллюстрации в учебниках математики для начальной школы, где и обнаружены были скандальные картинки, будут заменены. Авторы книг пообещали лично выбрать других дизайнеров.

Елена Беляева
Китай
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