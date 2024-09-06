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В Атырауской области разгорается скандал из-за видеокамеры в школьном туалете

Видеокамера в школьном туалете, Атырауская область, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 18:36 Фото: facebook/Жанар Сағынбай
Факт наличия видеокамеры в туалете для мальчиков был выявлен в средней школе имени Ш.Т. Еркинова Кызылкогинского района Атырауской области, передает корреспондент Zakon.kz. Камера была установлена над писсуарами.

По словам директора школы Таттигуль Калиевой, по причине неоднократной порчи имущества, а также фактов мелкого хулиганства в туалете возникла необходимость установки видеокамеры, направленной на умывальники.

"При этом чьи-либо права не были нарушены. Решение об установке было принято совместно с администрацией школы и руководителем попечительского совета. Мера была принята исключительно в целях поддержания дисциплины и предотвращения дальнейших нарушений. Доступ к записи камеры имела только я", – пояснила директор школы Таттигуль Калиева.

Тем временем пресс-служба Управления образования Атырауской области распространила заявление о демонтаже видеокамеры.

"При управлении создана комиссия, которая займется изучением данного факта", – проинформировали в пресс-службе.

О результатах в ведомстве пообещали проинформировать дополнительно.

Ранее Zakon.kz сообщал о том, что в Казахстане введут новые требования к школьным туалетам.

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