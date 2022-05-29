Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

У фермеров Зимбабве могут конфисковать зерно при отказе продать его властям

початок Фото: pixabay
Предприниматели обязаны продавать кукурузу правительству за 75 тыс. зимбабвийских долларов (более 78 тыс. тенге) за тонну, в то время как частные компании отдают за тонну около 310 долларов (около 135 тыс. тенге). Поэтому многие не хотят продавать кукурузу государству, передает Zakon.kz.

В связи со сложившейся ситуацией, пишут РИА Новости, правительство страны решило принять ряд мер.

Постоянный секретарь министерства земель и сельского хозяйства Зимбабве Джон Басера заявил, что намерен уполномочить Совет по маркетингу зерна (GMB) конфисковывать любое зерно, которое не было доставлено в его хранилища.

Сообщается, что власти намерены реализовать положения постановления, согласно которому «ни одно физическое лицо, законодательно учрежденный орган, компания или организация не должны покупать или иным образом приобретать кукурузу у какого-либо фермера или производителя иначе, как через Совет по маркетингу зерна». Закон также запрещает перевозку кукурузы крупными партиями из одного района в другой.

Елена Беляева
Зимбабве
0
Показать комментарии
Все
Павлодарка съездила к родственникам и вернулась с чужим кредитом в миллион тенге
Суд между Джонни Деппом и Эмбер Херд завершился
Курсы валют на выходные дни
Макрон и Шольц призвали Путина освободить пленных, вышедших с «Азовстали»
Заморозки, сильные дожди – прогноз погоды на выходные в Казахстане
Арыстанбек Мухамедиулы арестован по делу о хищении 146 миллионов тенге
Памятник героям фильма «Офицеры» установили в Семее
Третий раз подряд в финале ЧМ по хоккею встречаются Финляндия и Канада
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления