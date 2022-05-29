У фермеров Зимбабве могут конфисковать зерно при отказе продать его властям

Предприниматели обязаны продавать кукурузу правительству за 75 тыс. зимбабвийских долларов (более 78 тыс. тенге) за тонну, в то время как частные компании отдают за тонну около 310 долларов (около 135 тыс. тенге). Поэтому многие не хотят продавать кукурузу государству, передает Zakon.kz.

В связи со сложившейся ситуацией, пишут РИА Новости, правительство страны решило принять ряд мер.

Постоянный секретарь министерства земель и сельского хозяйства Зимбабве Джон Басера заявил, что намерен уполномочить Совет по маркетингу зерна (GMB) конфисковывать любое зерно, которое не было доставлено в его хранилища.

Сообщается, что власти намерены реализовать положения постановления, согласно которому «ни одно физическое лицо, законодательно учрежденный орган, компания или организация не должны покупать или иным образом приобретать кукурузу у какого-либо фермера или производителя иначе, как через Совет по маркетингу зерна». Закон также запрещает перевозку кукурузы крупными партиями из одного района в другой.