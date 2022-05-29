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Чрезвычайная пожарная опасность, град, гроза и шквал ожидаются в Казахстане

погода Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях страны на 30 мая, передает Zakon.kz.

В горных районах Туркестанской области ожидается утром и днем гроза. Ветер восточный, на горных перевалах 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде также чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области в Жарминском районе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, град. Ветер западный, на западе, севере области 15-20 м/с. В Кокшетау днем ожидается гроза. Ветер западный, днем порывы 15 м/с.

Днем на севере Павлодарской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на северо-западе, севере Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный, днем на западе, севере области 15-20, порывы 23 м/с. В Костанае днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области ветер северо-восточный, в районе Жаланашколя 17-22, порывы 24-29 м/с.

Днем на западе Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер западный, на западе, северо-востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер западный, порывы 15-20 м/с.

Елена Беляева
Казгидромет Казахстан
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