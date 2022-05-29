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О недостаточной заполненности хранилищ газа для зимы заявили в Германии

труба Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер считает, что в случае возникновения перебоев с поставками газа из России, в стране придется вводить ограничения, передает Zakon.kz.

По его словам, несмотря на то, что газохранилища заполняются интенсивнее, чем в предыдущие годы, резервов все еще недостаточно. Мюллер отметил, что не беспокоился бы в случае, если хранилища заполнятся на 90%. В это случае, пишет lenta.ru, при условии стабильной ситуации и нормальной погоды у Германии будет «подушка» как минимум на 2,5 месяца.

На данный момент хранилища заполняются на 0,4% ежесуточно.

По данным главы Федерального сетевого агентства, плавучие терминалы для приема сжиженного природного газа (СПГ) в стране скоро будут запущены — в Вильгельмсхафене уже в этом году, а в начале следующего года и Брунсбюттеле.

Мюллер отметил, что издержки в связи с импортом газа очень высокие, уровень цен в ближайшее время не вернется на уровень, сравнимый с периодом до начала военного конфликта в Украине.

Елена Беляева
Германия
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