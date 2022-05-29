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В поезде Астрахань - Атырау родилась девочка

железная дорога Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Работники пассажирского поезда №626 помогли пассажирке при родах на перегоне Аккистау - Атырау, передает Zakon.kz.
Кенжегуль Кайрболатова ехала в пятом вагоне из Ганюшкино в Атырау. После отправления состава со станции Ганюшкино у нее в 5:00 начались схватки. Работники поездной бригады во главе с начальником поезда Сауле Ильясовой приняли необходимые меры, согласно инструкции проинформировали машиниста и вызвали бригаду скорой медицинской помощи на ближайшую станцию.Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»

До приезда службы скорой помощи проводники Мырзагуль Каражигитова, Марияш Уразгалиева и Лаура Камалова оказали необходимую помощь роженице в вагоне поезда и буквально через 30 минут молодая мама благополучно родила девочку.

По словам начальника поезда, с подобной ситуацией за 15 лет работы в пассажирских перевозках она столкнулась впервые.

У нас в компании учат действовать в нестандартных ситуациях, и мы готовы всегда оказывать помощь нашим пассажирам, – отметила Сауле Ильясова.

После прибытия на станцию Атырау новорожденного малыша вместе с мамой приняли работники скорой помощи.

Я боялась за ребенка в первую очередь. Хочу выразить огромную благодарность всем сотрудникам поезда, что помогли мне в такой экстренной ситуации, не оставили одну. Теперь есть, что рассказывать дочке, когда она вырастет, – сказала Кенжегуль Кайрболатова.
Елена Беляева
Атырауская область
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