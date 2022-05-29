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Власти Норвегии решили переименовать Беларусь в официальных документах

Беларусь Фото: pixabay
Глава МИД европейской страны Анникен Хюитфельд заявил, что новое название – это форма поддержки в борьбе белорусского народа за свободу и демократию, передает Zakon.kz.
С сегодняшнего дня, Международного дня солидарности с Беларусью, мы больше не используем название Hviterussland на норвежском языке. Я была счастлива вчера сказать об этом лидеру демократического движения Светлане Тихановской. Мы поддерживаем борьбу белорусского народа за свободу и демократию, – цитирует lenta.ru Хюитфельд.

Новое название страны — Belarus. Старое название Hviterussland дословно означало «Белая Россия»: от норвежского hvite — «белый» и Russland — «Россия».

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская назвала решение норвежского правительства не только символическим, но также означающим постоянную поддержку демократии в Беларуси.

Елена Беляева
Беларусь Норвегия
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