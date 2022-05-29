Власти Норвегии решили переименовать Беларусь в официальных документах

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Глава МИД европейской страны Анникен Хюитфельд заявил, что новое название – это форма поддержки в борьбе белорусского народа за свободу и демократию, передает Zakon.kz.