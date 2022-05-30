Как хранить клубнику, чтобы она дольше была свежей

Британские эксперты поделились эффективным способом сохранения свежести клубники в домашних условиях, передает Zakon.kz.

Чаще всего при хранении ягоды в холодильнике, пишет издание Express, на ней появляется плесень. Избежать этой неприятности можно, если заранее ополоснуть клубнику в растворе уксуса.

Для этого рекомендуется смешать в большой миске половину чашки уксуса и две с половиной чашки воды. Погрузить в этот раствор ягоды и подержать несколько минут. После чего вынуть клубнику и тщательно просушить.

Предполагается, что уксусная кислота разрушит бактерии и предотвратит их размножение на ягодах, позволив хранить их на несколько дней дольше обычного.

Полностью высушенные ягоды советуют хранить в холодильнике на бумажном полотенце.