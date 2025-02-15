Как правильно хранить яйца и проверять их свежесть

Эксперт поделился советами по хранению, приготовлению и проверке свежести яиц, сообщает Zakon.kz.

По словам руководителя отдела технологий в сети японских и азиатских ресторанов Максима Каплунова, магазинные яйца остаются свежими до трех недель, а домашние – максимум две недели. Вместе с тем перепелиные быстро высыхают, поэтому их следует использовать в первую очередь.

"Для проверки свежести яйца достаточно опустить его в воду: если утонет, значит, свежее. Яйца можно хранить с другими продуктами, но лучше держать их отдельно, поскольку на скорлупе могут быть бактерии", – цитирует эксперта портал KU66.

Готовить яйца следует при температуре не менее 70 градусов, чтобы снизить риск заражения сальмонеллой. Перед приготовлением их необходимо мыть.

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