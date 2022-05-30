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Более 100 тысяч человек с симптомами лихорадки выявили за сутки в КНДР

КНДР лихорадка коронавирус Фото: pixabay
Из общего числа больных лихорадкой поправились 3,36 млн человек, 188 тыс. проходят лечение. Число летальных исходов увеличилось на один случай и достигло 70, сообщает Zakon.kz.

Власти КНДР за прошедшие сутки выявили не менее 100 710 человек с симптомами лихорадки, общее число таких случаев с конца апреля на фоне распространения коронавируса составило более 3,55 млн, сообщает Yonhap.

Из общего числа больных лихорадкой поправились 3,36 млн человек, 188 тыс. проходят лечение. Число летальных исходов увеличилось на один случай и достигло 70.

Сообщается, что карантин в Пхеньяне был частично ослаблен.

12 мая Центральное телеграфное агентство Кореи впервые сообщило о выявлении коронавирусной инфекции на территории страны, из-за чего руководитель республики дал указание ввести во всех городах и уездах страны локдаун.

Данияр Кунафин
Северная Корея
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