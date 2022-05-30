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Диетолог назвал продукт, который ускоряет старение

Диетолог, продукт, ускорение старения Фото: freepik
Cтарение организма ускоряет любимый многими продукт — крабовые палочки. В их состав входят красители, усилители вкуса, пищевые добавки. Научные исследования показали: химические вещества могут негативно отражаться на организме, передает Zakon.kz.

Как снизить неблагоприятный эффект от употребления этого продукта, рассказал доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург, пишет «Вечерняя Москва».

Крабовые палочки, как колбасы, сосиски и многое другое, относятся к группе глубоко переработанных продуктов. В ходе большого количества исследований было установлено, что такие продукты нас старят и повышают вероятность развития возраст-зависимых болезней, например, сердечно-сосудистых и онкологических.Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург

По словам диетолога, не стоит употреблять глубоко переработанные продукты каждый день.

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