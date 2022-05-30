32 миллиона тенге вымогали у медиков в Туркестанской области

В Туркестанской области полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве денежных средств у сотрудников медицинских учреждений, сообщает Zakon.kz.

Пресечена деятельность преступной группы, которая занималась вымогательством денег с работников медицинских учреждений, угрожая распространением и публикацией порочащих сведений о финансовой деятельности.

Фото: ДП Туркестанской области

В Управление криминальной полиции ДП ТО обратился работник одного из медучреждений с заявлением о том, что неизвестные лица, угрожая распространением и публикацией порочащих сведений и организацией внеплановых проверок контролирующими органами, вымогали у него около 32 млн тенге. Замначальника ДП Туркестанской области полковник полиции Курманбек Сахов

Данный факт нами был зарегистрирован в ЕРДР по ст. 194 ч. 4 УК РК «Вымогательство в особо крупном размере».

Фото: ДП Туркестанской области

Была создана специальная группа и проведен комплекс неотложных следственных действий.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УКП ДП Туркестанской области совместно с сотрудниками ДКНБ в одном из кафе города Жетысай, при вымогательстве денежных средств в крупном размере, задержали подозреваемого. В качестве вещественного доказательства у задержанного изъяли деньги в сумме 32 млн тенге. Курманбек Сахов

В результате дальнейших следственных действий возле одного из заведений Шымкента оперативниками Управления криминальной полиции ДП ТО совместно с сотрудниками ДКНБ и подразделением СОБР задержан второй подозреваемый.

Фото: ДП Туркестанской области

В настоящее время в отношении задержанных лиц проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия. Подозреваемые водворены в ИВС.