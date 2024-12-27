В Туркестанской области блогера обвинили в вымогательстве миллиона тенге
Фото: polisia.kz
В Туркестанской области блогера задержали за вымогательство миллиона тенге, сообщает Zakon.kz.
По данным следствия, 34-летний житель Сарыагашского района, угрожая воспрепятствовать реализации образовательного проекта в школах, требовал у его организаторов 1 млн тенге. При проверке у задержанного были обнаружены банковская карта с переведенной суммой и служебное удостоверение журналиста.
Подозреваемый активно ведет страницы в социальных сетях, где известен как региональный блогер.
По факту вымогательства возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Ранее сообщалось, что за шантаж и вымогательство задержаны участники скандального Telegram-канала.
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