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Происшествия

В Туркестанской области блогера обвинили в вымогательстве миллиона тенге

задержание блогера в Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 18:03 Фото: polisia.kz
В Туркестанской области блогера задержали за вымогательство миллиона тенге, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, 34-летний житель Сарыагашского района, угрожая воспрепятствовать реализации образовательного проекта в школах, требовал у его организаторов 1 млн тенге. При проверке у задержанного были обнаружены банковская карта с переведенной суммой и служебное удостоверение журналиста.

Подозреваемый активно ведет страницы в социальных сетях, где известен как региональный блогер.

По факту вымогательства возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Ранее сообщалось, что за шантаж и вымогательство задержаны участники скандального Telegram-канала.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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