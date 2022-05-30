Их связь ведет к настоящей катастрофе: названы четыре пары знаков зодиака

Эксперты по звездам перечислили четыре пары знаков зодиака, представители которых не подходят друг другу в дружбе, любви и работе – их связь ведет к настоящей катастрофе, передает Zakon.kz.

По словам астрологов, как пишет интернет-издание «Пятый канал», союз пар представителей таких созвездий, как Близнецы – Телец, Козерог – Овен, Рак – Стрелец и Лев – Скорпион, принесет исключительно разрушительное воздействие в жизни людей.

Как отметили эксперты по звездам, каких тандемов стоит избегать.

Близнецы – Телец

Рожденных под этими созвездиями ожидают очень непростые романтические отношения. Причина в том, что спокойные и домашние Тельцы тяготеют к созданию своего уютного семейного очага, тогда как воздушный знак Близнецы направляет свою энергию в пространство (они стремятся к непредсказуемости).

На первых порах Близнецов и Тельцов влечет друг к другу, но через некоторое время они понимают, что на жизненном пути ни одному из этих созвездий не суждено быть вместе.

Козерог – Овен

Представители этих знаков зодиака являются прирожденными лидерами. В этом и кроется причина, по которой они не смогут сработаться в коллективе.

Козероги и Овны постоянно будут «перетягивать на себя одеяло», поэтому в работе им стоит четко разделить свои обязанности. Желательно, чтобы представители созвездия работали в разных коллективах.

Рак – Стрелец

Рожденные под этими созвездиями, если дело касается кровно-родственных связей, будут испытывать себя на прочность в семейных отношениях.

Эмпатичные Раки всегда пытаются поставить себя на место своего собеседника и понять его, а Стрельцы не готовы проникаться чужими чувствами — они руководствуются своими эгоистичными намерениями. Если попытаться переубедить Стрельцов, то это может закончиться грандиозным скандалом.

Лев – Скорпион

Между представителями этих знаков зодиака возможна не самая лучшая, но все же романтическая связь, однако только не дружба.

Львы обожают вечеринки и задорное времяпрепровождение – они всегда навеселе, а Скорпионы больше одиночки и ценят тихие посиделки. В работе они единолично продвигают свой проект. Они раздражают друг друга, ведь для одного знака черты другого попросту неприемлемы — зачастую между ними происходят конфликты, ведь ни Лев, ни Скорпион не отличаются терпением.