Их связь ведет к настоящей катастрофе: названы четыре пары знаков зодиака
По словам астрологов, как пишет интернет-издание «Пятый канал», союз пар представителей таких созвездий, как Близнецы – Телец, Козерог – Овен, Рак – Стрелец и Лев – Скорпион, принесет исключительно разрушительное воздействие в жизни людей.
Как отметили эксперты по звездам, каких тандемов стоит избегать.
Близнецы – Телец
Рожденных под этими созвездиями ожидают очень непростые романтические отношения. Причина в том, что спокойные и домашние Тельцы тяготеют к созданию своего уютного семейного очага, тогда как воздушный знак Близнецы направляет свою энергию в пространство (они стремятся к непредсказуемости).
На первых порах Близнецов и Тельцов влечет друг к другу, но через некоторое время они понимают, что на жизненном пути ни одному из этих созвездий не суждено быть вместе.
Козерог – Овен
Представители этих знаков зодиака являются прирожденными лидерами. В этом и кроется причина, по которой они не смогут сработаться в коллективе.
Козероги и Овны постоянно будут «перетягивать на себя одеяло», поэтому в работе им стоит четко разделить свои обязанности. Желательно, чтобы представители созвездия работали в разных коллективах.
Рак – Стрелец
Рожденные под этими созвездиями, если дело касается кровно-родственных связей, будут испытывать себя на прочность в семейных отношениях.
Эмпатичные Раки всегда пытаются поставить себя на место своего собеседника и понять его, а Стрельцы не готовы проникаться чужими чувствами — они руководствуются своими эгоистичными намерениями. Если попытаться переубедить Стрельцов, то это может закончиться грандиозным скандалом.
Лев – Скорпион
Между представителями этих знаков зодиака возможна не самая лучшая, но все же романтическая связь, однако только не дружба.
Львы обожают вечеринки и задорное времяпрепровождение – они всегда навеселе, а Скорпионы больше одиночки и ценят тихие посиделки. В работе они единолично продвигают свой проект. Они раздражают друг друга, ведь для одного знака черты другого попросту неприемлемы — зачастую между ними происходят конфликты, ведь ни Лев, ни Скорпион не отличаются терпением.