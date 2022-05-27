Преклонный возраст: назван Топ-5 долгожителей среди знаков зодиака

Астрологи уверяют, что дата рождения влияет на дальнейшую судьбу: по ней можно определить, как сложится жизнь человека, сообщает Zakon.kz.

Эксперты составили Топ-5 представителей зодиакального круга, которые, скорее всего, проживут дольше всех. В рейтинг попали Телец, Рак, Водолеи, Львы и Рыбы.

Как отмечено на сайте «Пятый канал», Тельцы смолоду берегут здоровье и редко обращаются за медицинской помощью. Этим представителям стихии Земля суждено прожить спокойную, счастливую жизнь и встретить старость на берегу моря.

Как правило, Раки доживают до глубокой старости, однако есть исключения. Этому знаку необходимо научиться контролировать эмоции.

Далее идут Водолеи. Астрологи уверены: колоссальный запас энергии знака стихии Воздух поможет им дожить до глубокой старости.

Львы считаются самыми сильными. Они с легкостью справляются с трудностями и преградами. Умение взять себя в руки поможет им преодолеть все недуги.

Замыкают Топ Рыбы. Эксперты отмечают, что этим представителям водной стихии необходимо найти вторую половину: они черпают силы из общения с окружающими и буквально гибнут в одиночестве.