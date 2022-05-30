Стрела автокрана пробила окно квартиры – результаты внутреннего расследования
Фото: gov.kz
Cтали известны результаты внутреннего расследования инцидента с автомобильным краном, который разбил окно на шестом этаже ЖК «Коркем Тауэр» в Нур-Султане, сообщает Zakon.kz.
28 апреля в ходе проведения строительно-монтажных работ автомобильный кран разбил окно на шестом этаже ЖК «Коркем Тауэр».
ТОО «Стройкласс-Механизация» была создана комиссия для проведения внутреннего расследования инцидента с включением всех заинтересованных сторон.
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Комиссия установила, что инцидент произошел в результате того, что не сработали ограничитель грузоподъемности и датчик длины стрелы автомобильного крана.
Владелец автомобильного крана за нарушение требований по безопасному ведению работ привлечен к административной ответственности по ст. 298, ч. 1 Кодекса РК «Об административных правонарушениях».Комитет промбезопасности МЧС РК
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