15-летняя девочка утонула в Рудном
Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области
В Рудном утонула 15-летняя девочка. Трагедия произошла 29 мая. Об этом сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Костанайской области, передает Zakon.kz.
В 19:15 на административной территории по ул. Парковая в реке Тобол силами оперативно-спасательного отряда ДЧС (четыре человека, одно плавсредство и одна единица техники) найдено и извлечено из воды тело подростка 2007 г.р.Пресс-служба ДЧС Костанайской области
По данным ведомства, девочка утонула во время купания в необорудованном для купания месте примерно в 17:15.
Девочка находилась в компании с друзьями. На данном участке водоема установлен знак о запрете купания.Пресс-служба ДЧС Костанайской области
Для недопущения происшествий на воде ведомство рекомендует соблюдать следующие правила безопасности:
не заплывайте за знаки ограждения (буйки), не купайтесь сразу после приема пищи и в состоянии алкогольного опьянения;
не ныряйте в незнакомых местах, не прыгайте в воду с мостиков, дамб, причалов, лодок и катеров;
купайтесь только в разрешенных местах;
не пользуйтесь при купании камерами, мячами, досками;
не оставляйте детей без присмотра взрослых.
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