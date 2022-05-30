15-летняя девочка утонула в Рудном

Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области

В Рудном утонула 15-летняя девочка. Трагедия произошла 29 мая. Об этом сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Костанайской области, передает Zakon.kz.