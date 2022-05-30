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15-летняя девочка утонула в Рудном

Рудный, река Тобол, девочка, трагедия Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области
В Рудном утонула 15-летняя девочка. Трагедия произошла 29 мая. Об этом сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Костанайской области, передает Zakon.kz.
В 19:15 на административной территории по ул. Парковая в реке Тобол силами оперативно-спасательного отряда ДЧС (четыре человека, одно плавсредство и одна единица техники) найдено и извлечено из воды тело подростка 2007 г.р.Пресс-служба ДЧС Костанайской области

По данным ведомства, девочка утонула во время купания в необорудованном для купания месте примерно в 17:15.

Девочка находилась в компании с друзьями. На данном участке водоема установлен знак о запрете купания.Пресс-служба ДЧС Костанайской области

Для недопущения происшествий на воде ведомство рекомендует соблюдать следующие правила безопасности:

  • не заплывайте за знаки ограждения (буйки), не купайтесь сразу после приема пищи и в состоянии алкогольного опьянения;

  • не ныряйте в незнакомых местах, не прыгайте в воду с мостиков, дамб, причалов, лодок и катеров;

  • купайтесь только в разрешенных местах;

  • не пользуйтесь при купании камерами, мячами, досками;

  • не оставляйте детей без присмотра взрослых.

Динара Халдарова
Костанайская область Рудный
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