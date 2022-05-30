Спасение из тени: 1500 детей получили документы о рождении в Казахстане

Более 1,5 тыс. детей в миграционных процессах получили доступ к образовательным, социальным и другим услугам благодаря программе ЕС и ЮНИСЕФ, реализуемой в партнерстве с уполномоченным по правам человека РК и МОН РК. Какие проблемы детей еще предстоит решить, узнал корреспондент Zakon.kz

У мамы двух маленьких девочек, Салимы и Самиры, до сих пор советский паспорт, а она сама – трудовая мигрантка из Узбекистана. Из-за этого обе девочки не могут посещать детский садик, их не принимают врачи в поликлинике. Когда Мира обратилась в генеральное консульство Узбекистана, дипломаты перенаправили ее дело сотрудникам программы «Защита детей в миграционных процессах». Спустя пять месяцев Мира получила долгожданное удостоверение лица без гражданства, а Салима с Самирой – свидетельства о рождении со слов мамы. Ей удалось оформить пособие и устроиться на хорошую работу.

Это лишь одна из многочисленных историй.

Стоит отметить, что с 2017 по 2022 год в Казахстане была создана законодательная база для регистрации детей, рожденных от матерей, у которых отсутствуют документы.

Только за последние три года 1500 детей получили документы о рождении. Это значит, что они смогут пойти в детский сад, школу, получить сертификат о среднем образовании, а также иметь доступ к медицинской помощи и необходимым социальным услугам. Эти дети не станут «невидимками».

Данная программа была нацелена на то, чтобы апробировать опыт, как можно решать миграционные проблемы. Человек имеет право на устойчивую среду обитания, естественно, в поисках работы люди из других стран и внутри страны будут продолжать мигрировать. Другой вопрос, что в этих миграционных процессах наиболее уязвимы дети. Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова

Модель оказания защитных услуг, разработанная в рамках четырехлетней программы, была успешно протестирована в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и Туркестанской области. В результате 1273 ребенка в миграционных процессах получили защитные, социальные, правовые и психологические услуги.

Я посетила Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В рамках проекта детей мигрантов в прошлом году было 19, в этом году 14, из них половина – дети, прибывшие в Казахстан из Кыргызстана и Узбекистана. Одно из главных достижений в том, что у всех у них теперь есть документы. Это касается не только детей мигрантов, но и казахстанских граждан, не имевших на руках документов. Эльвира Азимова

Несмотря на большую работу, еще остался ряд проблем, которые нужно решить.

По Конституции защита материнства, отцовства и детства являются основными задачами государственной политики. Несмотря на то, что проект завершен, мы разговаривали с партнерами по нему о тех проблемах, которые остаются и требуют не просто реализации мероприятий, но и законодательного разрешения. Например, мы обсуждали вопросы, связанные с получением сопутствующих документов для легализации статуса – справки, подтверждающей гражданство или проживание ребенка на территории другой страны. Это консульские услуги, они облагаются консульским сбором. Да, консульские службы идут навстречу таким гражданам, когда они самостоятельно обращаются, но, к сожалению, большая часть людей, которые проходят по этому проекту и в целом имеют проблемы, это люди, зачастую не имеющие четкого и полного понимания правовых требований по легализации статуса. Эльвира Азимова

Другая проблема в том, что мигранты имеют низкий экономический уровень, для них даже вопрос передвижения из одного города в другой является достаточно сложным.

Также Эльвира Азимова отметила, что необходимо ускорить механизм взаимодействия с другими центрами поддержки детей, находящихся в трудных жизненных ситуациях, в том числе получающими государственные бюджеты – за время пребывания в этих центрах ребенка должны не только адаптировать, но и решить его социально-правовой статус.

Еще один момент в том, что Казахстан уже внес важное изменение в законодательство о том, чтобы регистрировались дети мигрантов, рожденные в медицинских учреждениях, со слов матери, но остался законодательный пробел в отношении тех детей, которые родились вне медицинского учреждения, либо рожденных до внесения данной поправки. Мы предполагаем, что таких детей немало. Я бы хотела обратиться к уполномоченным государственным органам и рекомендовать им принять подготовленные рекомендации в работу. Эльвира Азимова

По официальным данным, за 2020 год в Казахстан въехало более 2 млн 35 тыс. иностранцев (в 2019 году – более 6 млн 88 тыс.), из них 371 193 гражданам было выдано разрешение на временное проживание. Зачастую они прибывают с детьми.