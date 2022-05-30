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Король грунта встретится с первой ракеткой мира в четвертьфинале Roland Garros

Теннис 1/4 финал Фото: Instagram/rolandgarros
На открытом чемпионате Франции по теннису наступила пора решающих матчей. В первом четвертьфинале болельщиков ожидает самый интересный поединок всего турнира – Рафаэль Надаль выйдет против Новака Джоковича, сообщает Zakon.kz.

Надаль и Джокович в четвертьфинале «Ролан Гаррос» проведут 59-й поединок между собой. 29 мая оба теннисиста выиграли свои матчи 1/8 финала.

Серб не имел особых проблем во встрече с аргентинцем Диего Шварцманом  —  6:1, 6:3, 6:3, а испанец с большим трудом в пяти сетах обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима  —  3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 6:3. Матч продлился 4 часа 21 минуту.

Теннис 1/4 финал Роллан Гаррос

Фото: Instagram/rolandgarros

Надаль и Джокович в 16-й раз вышли в четвертьфинал «Ролан Гаррос». Их противостояние самое насыщенное и интересное в истории тенниса: счет в личных встречах 30:28 в пользу первой ракетки мира.

На грунте  —  19:8 в пользу Надаля, если брать «Большие шлемы», то 10:7 ведет испанец, а на Roland Garros со счетом 7:2 впереди король грунта.

Джокович два раза побеждал Надаля на «Ролан Гаррос» – в четвертьфинале-2015 и полуфинале-2021. 

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Куандык Шынасилов
Франция
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