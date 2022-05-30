Нурсултан Назарбаев о референдуме: 5 июня обязательно воспользуюсь своим правом

Первый Президент Казахстана — Елбасы Нурсултан Назарбаев дал эксклюзивное интервью политологу Данияру Ашимбаеву, в котором высказался о предстоящем референдуме, главе государства и январских событиях, а также поделился своими дальнейшими планами, передает Zakon.kz.

Интервью опубликовано в telegram-канале казахстанского политолога.

5 июня я обязательно воспользуюсь своим правом, данным мне Конституцией, и приму участие в голосовании на референдуме. Я всегда подчеркивал, что Основной закон страны – это не застывший правовой реликт, а живой механизм, отражающий жизнь казахстанского общества, перемены, происходящие в нем. Изменения вносились и ранее. Нурсултан Назарбаев

Елбасы считает, «что каждое поколение имеет право вносить изменения в Основной закон, если это является насущным велением времени и будет способствовать прогрессу, демократическому развитию общества».

Первый Президент Казахстана напомнил, что в 2019 году он сделал «осознанный шаг и, несмотря на возражения многих, сам ушел с поста главы государства».

Ушел на пике народной поддержки моего курса. О чем свидетельствуют последние президентские выборы в 2015 году, когда я получил 97,7% голосов избирателей. Да, за мной оставались определенные полномочия. Но это было сделано для плавного политического транзита и смягчения возможных противоречий в обществе и властной элите. Нурсултан Назарбаев

Елбасы напомнил, что, в соответствии с Конституцией, он передал свои полномочия президента председателю Сената Касым-Жомарту Токаеву.

На последующих всенародных выборах он одержал победу. Все эти годы я всячески поддерживал его действия по реформированию и дальнейшему развитию нашей страны. Можете не сомневаться, что поддержу и в этот раз. Нурсултан Назарбаев

Первый Президент Казахстана отметил, что основополагающим принципом правового государства является то, что закон – един для всех.

Если кто-то из моих родственников за моей спиной воспользовался моим именем как прикрытием для нарушения закона, то они должны понести соответствующую ответственность. Вина должна быть доказана в судебном порядке. Нельзя забывать, что каждый гражданин имеет право на законную защиту. Нурсултан Назарбаев

Также Елбасы подчеркнул, что январские события потрясли весь Казахстан.

Как я отмечал ранее, целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было посеять хаос в стране и разрушить целостность государства. Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто стоял за организацией всех этих погромов и убийств. Уверен, что следствие даст ответ на этот вопрос. Нурсултан Назарбаев

По словам Первого Президента Казахстана, «необходимо разобраться, почему соответствующие правоохранительные органы не знали или не хотели знать о готовящихся по всей стране беспорядках».

На тот момент для меня было важным оказать всецелую поддержку нашему президенту, а не реагировать на различные слухи и домыслы. Я передал ему полномочия председателя Совета безопасности страны. Именно решительные действия президента и предотвратили худший вариант развития событий. Нурсултан Назарбаев

Также Елбасы поделился своими дальнейшими планами.

В целом, считаю, что не важно, чем занимается политик после своей отставки. Политики приходят и уходят, а народ и страна – остаются. Более значимо то, как дальше будет развиваться наша страна и какие перемены нас ждут впереди. За время моего президентства мы выстроили доверительные отношения со всеми ближайшими соседями, со странами западного мира. Нас уважают на международной политической арене и у нас нет даже малейших предпосылок для каких-либо конфликтных ситуаций с кем-либо. Казахстанцы свободно выезжают за границу на отдых или в деловые поездки. К ним всегда уважительно относятся. Казахстанцы не выезжают искать работу за рубежом. Нурсултан Назарбаев

По словам Елбасы, после отставки с ним связались лидеры многих государств, с которыми он работал, и пригласили его посетить их страны.

Я им всем благодарен. С некоторыми из них поддерживаю связь. Нурсултан Назарбаев

Как отметил Первый Президент Казахстана, Евразийский экономический союз, Организация тюркских государств, которые создавались при его непосредственном участии, избрали его почетным председателем.

Продолжаю уделять время и вопросам глобальной ядерной безопасности. Казахстан признан лидером ядерного разоружения после того, как моим указом был закрыт полигон в Семипалатинске, а мы отказались от ядерного арсенала. Нурсултан Назарбаев

Кроме того, Елбасы рассказал, что работает над воспоминаниями о жизни и своей деятельности.