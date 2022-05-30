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Нурсултан Назарбаев о референдуме: 5 июня обязательно воспользуюсь своим правом

Казахстан, Елбасы, Нурсултан Назарбаев, интервью Фото: elbasy.kz
Первый Президент Казахстана — Елбасы Нурсултан Назарбаев дал эксклюзивное интервью политологу Данияру Ашимбаеву, в котором высказался о предстоящем референдуме, главе государства и январских событиях, а также поделился своими дальнейшими планами, передает Zakon.kz.

Интервью опубликовано в telegram-канале казахстанского политолога.

5 июня я обязательно воспользуюсь своим правом, данным мне Конституцией, и приму участие в голосовании на референдуме. Я всегда подчеркивал, что Основной закон страны – это не застывший правовой реликт, а живой механизм, отражающий жизнь казахстанского общества, перемены, происходящие в нем. Изменения вносились и ранее.Нурсултан Назарбаев

Елбасы считает, «что каждое поколение имеет право вносить изменения в Основной закон, если это является насущным велением времени и будет способствовать прогрессу, демократическому развитию общества».

Первый Президент Казахстана напомнил, что в 2019 году он сделал «осознанный шаг и, несмотря на возражения многих, сам ушел с поста главы государства».

Ушел на пике народной поддержки моего курса. О чем свидетельствуют последние президентские выборы в 2015 году, когда я получил 97,7% голосов избирателей. Да, за мной оставались определенные полномочия. Но это было сделано для плавного политического транзита и смягчения возможных противоречий в обществе и властной элите.Нурсултан Назарбаев

Елбасы напомнил, что, в соответствии с Конституцией, он передал свои полномочия президента председателю Сената Касым-Жомарту Токаеву.

На последующих всенародных выборах он одержал победу. Все эти годы я всячески поддерживал его действия по реформированию и дальнейшему развитию нашей страны. Можете не сомневаться, что поддержу и в этот раз.Нурсултан Назарбаев

Первый Президент Казахстана отметил, что основополагающим принципом правового государства является то, что закон – един для всех.

Если кто-то из моих родственников за моей спиной воспользовался моим именем как прикрытием для нарушения закона, то они должны понести соответствующую ответственность. Вина должна быть доказана в судебном порядке. Нельзя забывать, что каждый гражданин имеет право на законную защиту.Нурсултан Назарбаев

Также Елбасы подчеркнул, что январские события потрясли весь Казахстан.

Как я отмечал ранее, целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было посеять хаос в стране и разрушить целостность государства. Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто стоял за организацией всех этих погромов и убийств. Уверен, что следствие даст ответ на этот вопрос.Нурсултан Назарбаев

По словам Первого Президента Казахстана, «необходимо разобраться, почему соответствующие правоохранительные органы не знали или не хотели знать о готовящихся по всей стране беспорядках».

На тот момент для меня было важным оказать всецелую поддержку нашему президенту, а не реагировать на различные слухи и домыслы. Я передал ему полномочия председателя Совета безопасности страны. Именно решительные действия президента и предотвратили худший вариант развития событий.Нурсултан Назарбаев

Также Елбасы поделился своими дальнейшими планами.

В целом, считаю, что не важно, чем занимается политик после своей отставки. Политики приходят и уходят, а народ и страна – остаются. Более значимо то, как дальше будет развиваться наша страна и какие перемены нас ждут впереди. За время моего президентства мы выстроили доверительные отношения со всеми ближайшими соседями, со странами западного мира. Нас уважают на международной политической арене и у нас нет даже малейших предпосылок для каких-либо конфликтных ситуаций с кем-либо. Казахстанцы свободно выезжают за границу на отдых или в деловые поездки. К ним всегда уважительно относятся. Казахстанцы не выезжают искать работу за рубежом.Нурсултан Назарбаев

По словам Елбасы, после отставки с ним связались лидеры многих государств, с которыми он работал, и пригласили его посетить их страны.

Я им всем благодарен. С некоторыми из них поддерживаю связь.Нурсултан Назарбаев

Как отметил Первый Президент Казахстана, Евразийский экономический союз, Организация тюркских государств, которые создавались при его непосредственном участии, избрали его почетным председателем.

Продолжаю уделять время и вопросам глобальной ядерной безопасности. Казахстан признан лидером ядерного разоружения после того, как моим указом был закрыт полигон в Семипалатинске, а мы отказались от ядерного арсенала.Нурсултан Назарбаев

Кроме того, Елбасы рассказал, что работает над воспоминаниями о жизни и своей деятельности.

Мои мысли, желания и молитвы сегодня о благополучии, стабильности и процветании Казахстана. Пусть наши потомки сделают больше, чем мы. Искренне желаю им в этом успеха.Нурсултан Назарбаев
Динара Халдарова
Референдум в Казахстане Назарбаев Нурсултан Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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