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15 июля истекает срок представления декларации о доходах на бумажном носителе

истекает срок представлении декларации Фото: pexels
Срок сдачи декларации о доходах в рамках Всеобщего декларирования (ф. 250.00) на бумажном носителе истекает 15 июля 2022 года, сообщает Zakon.kz.

В ДГД Алматы напомнили, что декларацию в рамках всеобщего декларирования представляют:

  1. лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги;

  2. лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги;

  3. лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги;

  4. лица, на которых возложена обязанность по представлению в соответствии с Конституционным законом РК «О выборах в РК» и законами РК «О противодействии коррупции», «О банках и банковской деятельности в РК», «О страховой деятельности», «О рынке ЦБ».

Срок представления декларации:

  • на бумажном носителе – не позднее 15 июля 2022 года;

  • в электронном виде – не позднее 15 сентября 2022 года.

Напомним, всеобщее декларирование вводится в четыре этапа.

На первом этапе – с 1 января 2021 года – декларацию в рамках всеобщего декларирования представляют:

  • лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги;

  • лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги;

  • лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги;

  • лица, на которых возложена обязанность по представлению в соответствии с Конституционным законом РК «О выборах в РК» и законами РК «О противодействии коррупции», «О банках и банковской деятельности в РК», «О страховой деятельности», «О рынке ЦБ».

На втором этапе – с 1 января 2023 года – декларирование для работников государственных учреждений и их супругов, а также работников субъектов квазигосударственного сектора и их супругов.

На третьем этапе – с 1 января 2024 года – декларирование руководителей и учредителей юридических лиц и их супругов, индивидуальных предпринимателей и их супругов.

На четвертом этапе – с 1 января 2025 года – декларирование остальных категорий граждан.

Лариса Черненко
Казахстан
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