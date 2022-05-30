Объявлены лучшие хоккеисты ЧМ-2022 в разных номинациях

Хоккеисты сборной Финляндии завоевали золотые медали домашнего чемпионата мира, выиграв в финале у команды Канады — 4:3. Страж ворот финской дружины Юхо Олкинуора признан лучшим игроком мирового первенства, сообщает Zakon.kz.

Олкинуора провел на ЧМ восемь игр, пропустив в среднем 1,11 шайбы и отразив 94,8% бросков. Плюс к этому, на его счету четыре сухих матча. Чешский форвард Роман Червенка стал лучшим бомбардиром турнира, в десяти матчах он набрал 17 (5+12) очков.

В символическую пятерку сборной ЧМ-2022 вошли:

Сет Джонс (США) — Микко Лехтонен (Финляндия)

Пьер-Люк Дюбуа (Канада) — Роман Червенка (Чехия)

Сакари Маннинен (Финляндия)

Фото: Instagram/juss_hangin

Благодаря успеху на своей земле, финская дружина стала первой с 2006 года сборной, которой удалось за один год выиграть и чемпионат мира, и Олимпийские игры, с разницей в три месяца. 16 лет назад подобное достижение удалось шведам.

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