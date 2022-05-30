На 226 млрд тенге купили казахстанцы валюты в апреле

По данным Нацбанка, в апреле 2022 года казахстанцы купили на нетто-основе наличную иностранную валюту на сумму, эквивалентную 226,1 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

По сравнению с предыдущим месяцем данные расходы возросли в 1,6 раза (в марте 2022 года – 140,6 млрд тенге), в сравнении с аналогичным периодом 2021 года (170,7 млрд тенге) объем нетто-покупок увеличился на 32,5%. Нацбанк РК

Основной объем расходов был направлен на покупку долларов США – 83,7%, или 189,2 млрд тенге, российских рублей – 5,3%, или 11,9 млрд тенге, евро – 10,9%, или 24,6 млрд тенге.

Если смотреть по видам валют, то расходы на покупку долларов США за месяц возросли в 2,9 раза (рост в 1,8 раз за год), на покупку российских рублей – снизились в 4,9 раза (снижение в 4,9 раз за год) и на покупку евро – выросли в 1,5 раза (рост в 2,9 раз за год).