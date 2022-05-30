Матери Сердара Бердымухамедова присвоили звание «Заслуженная ковровщица Туркменистана»

За большие заслуги в развитии национального искусства ковроткачества президент Сердар Бердымухамедов постановил присвоить почетное звание «Заслуженная ковровщица Туркменистана» 11 женщинам, сообщает Zakon.kz.

Среди них присутствует Огулгерек Бердымухамедова – мама действующего президента Туркменистана.

Огулгерек Бердымухамедова является одной из умелых ковровщиц, внесших достойный вклад в развитие, совершенствование, донесение до будущих поколений туркменского искусства ковротка­чества, прославление во всем мире славного развития нашей священной родины через ковровые гели (повторяющиеся узоры. – Прим. ред.), созданные умелыми руками, – говорится в постановлении.

Также, как отмечено в документе, опубликованном на странице издания «Туркменистан сегодня», «она на протяжении долгих лет безупречно трудилась на ковровом предприятии города Геоктепе Ахалского велаята, применяя свой богатый опыт в использовании уникальных технологий искусства ковроделия, проявила мастерство в изготовлении ковров, завоевала большой авторитет в качестве умелой ковровщицы, являющейся своим мастерством и трудолюбием примером для молодежи».