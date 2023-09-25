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Сердар Бердымухамедов стал Героем Туркменистана

Сердар Бердымухамедов стал Героем Туркменистана Фото: akorda.kz
Лидер Туркменистана Сердар Гурбангулы Бердымухамедов получил звание Героя Туркменистана. Ему вручили золотой знак Altyn Ay, сообщает Zakon.kz.

Постановление Меджлиса Туркменистана опубликовано 24 сентября 2023 года на странице издания "Туркменистан. Золотой век".

Президента наградили на заседании Народного совета страны.

"Присвоить уважаемому президенту Туркменистана Бердымухамедову Сердару Гурбангулыевичу высшую степень отличия – звание Героя Туркменистана с вручением золотого знака Altyn Ay", – говорится в сообщении.

Эта награда является высшей степенью отличия и присваивается гражданам за особо выдающиеся заслуги перед государством и народом Туркменистана.

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Сердар Бердымухамедов является президентом и Верховным главнокомандующим вооруженными силами Туркменистана с 19 марта 2022 года.

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