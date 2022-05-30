Международные резервы Казахстана составили 85,9 млрд долларов

Валовые международные резервы Национального банка за апрель 2022 года выросли на 0,8%, составив 33,4 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Нацбанке, рост золотовалютных резервов произошел за счет увеличения портфеля золота и поступления средств на счета Министерства финансов в Национальном банке.

Портфель золота вырос более чем на 200 млн долларов в связи с покупкой золота в рамках реализации приоритетного права. Влияние позитивных факторов было частично нивелировано оттоком средств с корреспондентских счетов БВУ в Национальном банке.

Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (52,5 млрд долларов США), на конец апреля 2022 года составили 85,9 млрд долларов.

Денежная база в апреле 2022 года сжалась на 7,6% и составила 9 968,0 млрд тенге (с начала года – на 9,0%). Узкая денежная база, т. е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном банке, расширилась на 0,4%, до 7 242,4 млрд тенге (с начала года – на 4,3%). Нацбанк РК

При этом денежная масса за апрель 2022 года снизилась на 1,8%, составив 28 984,2 млрд тенге (с начала года – на 3,7%), наличные деньги в обращении выросли на 1,6%, до 3 106,6 млрд тенге (с начала года – на 3,6%).