На 40 млрд тенге уменьшились пенсионные накопления казахстанцев в апреле

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

По данным Нацбанка, пенсионные накопления казахстанцев на 1 мая 2022 года составили 12 939,5 млрд тенге, уменьшившись за апрель на 40 млрд тенге, или на 0,3%, сообщает Zakon.kz.