На 40 млрд тенге уменьшились пенсионные накопления казахстанцев в апреле
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
По данным Нацбанка, пенсионные накопления казахстанцев на 1 мая 2022 года составили 12 939,5 млрд тенге, уменьшившись за апрель на 40 млрд тенге, или на 0,3%, сообщает Zakon.kz.
За апрель 2022 года произошло уменьшение чистого дохода от инвестирования пенсионных активов на 170,1 млрд тенге, до 7 033,2 млрд тенге на 1 мая 2022 года.Нацбанк РК
Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС, не имеющих пенсионные накопления) на 1 мая 2022 года составило 10,9 млн счетов.
Сумма пенсионных выплат за апрель 2022 года достигла 34,6 млрд тенге.
Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 мая 2022 года занимают государственные ценные бумаги РК и негосударственные ценные бумаги эмитентов РК (41,2% и 22,5% от общего объема пенсионных активов соответственно).
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