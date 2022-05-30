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Победители международных олимпиад смогут учиться в казахстанских вузах по гранту

обучение в вузах по грантам Фото: Zakon.kz
Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов подписал приказ, который позволяет победителям и призерам международных олимпиад поступать в казахстанские вузы по гранту, без сдачи ЕНТ, сообщает Zakon.kz.
Подписал приказ об утверждении перечня международных предметных олимпиад, спортивных и творческих конкурсов, победителям и призерам которых будут предоставляться образовательные гранты для обучения в отечественных вузах по профильным направлениям.Глава МОН РК Асхат Аймагамбетов

Министр отметил, что теперь победители и призеры престижных международных предметных олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов мирового уровня получили возможность без сдачи ЕНТ поступить в вуз на грант по профильным направлениям подготовки.

Глава МОН сообщил, что 30 мая Министерство образования и науки проведет церемонию чествования победителей и призеров Всемирной гимназиады – 2022, на которой наши школьники завоевали 86 медалей и заняли почетное третье место, обойдя сверстников из более чем 70 стран мира. Они первыми получат гранты для обучения в вузах.

Лариса Черненко
МОН РК Казахстан
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