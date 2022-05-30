Председатель правления QazaqGaz с рабочей поездкой посетил Атыраускую область
Глава нацкомпании посетил объекты «Тенгизшевройл». В частности, он побывал в объединенном центре управления производством, который проводит мониторинг производственного процесса, своего рода «сердце» Тенгизского месторождения. Также председатель правления ознакомился с установкой комплексной подготовки газа газоперерабатывающего завода. Обход объектов ТШО Санжар Жаркешов завершил посещением производственного поселка.
Санжар Жаркешов проверил работу компрессорной станции «Кульсары», в эксплуатации которой имеется восемь газоперекачивающих агрегатов. В состав компрессорной станции входят пять турбокомпрессорных цехов. На сегодняшний день компрессорная станция «Кульсары» находится в критическом состоянии и нуждается в модернизации. ТКЦ 1, 2, 3, 5 – выведены из эксплуатации.
Фото: QazaqGaz
Во время своей поездки председатель правления QazaqGaz Санжар Жаркешов был проинформирован о ходе строительства нового газоперерабатывающего завода мощностью 1 млрд кубометров. Ожидается, что проект придаст импульс развитию газоперерабатывающей отрасли и позволит расширить ресурсную базу внутреннего рынка страны. Благодаря запуску объекта, регион будет обеспечен новыми рабочими местами.
На встрече с руководством компании NCOC во время посещения объектов завода «Болашак» на Карабатане обсуждался вопрос увеличения ресурсной базы товарного газа. Эти меры предусмотрены в рамках комплексного плана развития газовой отрасли. Напомним, на сегодняшний день документ доработан и согласован с государственными органами.
Фото: QazaqGaz
Одной из важнейших задач, возложенных президентом страны на национальную компанию QazaqGaz, является бесперебойное обеспечение населения газом, прирост ресурсной базы в газовой отрасли для исключения в будущем дефицита. Мы недавно представили новое видение развития QazaqGaz и обозначили ключевые приоритеты. В планах компании реконструкция газотранспортных систем западного региона страны. Для решения всех проблем требуется комплексная разработка стратегии газовой отрасли. Эта работа потребует консолидации усилий всех участников рынка газоснабжения, в том числе транснациональных компаний, недропользователей, вовлеченных в проекты месторождений Кашаган, Тенгиз, Карачаганак, Жанажол и других.Санжар Жаркешов