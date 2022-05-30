Сахарный ажиотаж: в МСХ пообещали доставить 152 вагона с сахаром в регионы

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В Министерстве сельского хозяйства РК пообещали, что в ближайшие дни в регионы страны доставят 152 вагона с сахаром. Министерством совместно с АО «НК «КТЖ» решен вопрос беспрепятственной поставки сахара и сахара-сырца в регионы страны, передает Zakon.kz.