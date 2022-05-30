Сахарный ажиотаж: в МСХ пообещали доставить 152 вагона с сахаром в регионы
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В Министерстве сельского хозяйства РК пообещали, что в ближайшие дни в регионы страны доставят 152 вагона с сахаром. Министерством совместно с АО «НК «КТЖ» решен вопрос беспрепятственной поставки сахара и сахара-сырца в регионы страны, передает Zakon.kz.
В Минсельхозе отметили, что с 28 мая АО «НК «КТЖ» установлен особый контроль пропуска вагонов для бесперебойной поставки стратегического товара в области.
В настоящее время по территории Казахстана железнодорожным транспортом перемещаются 152 вагона с сахаром. Помимо этого, железной дорогой доставляются 116 вагонов с тростниковым сахаром-сырцом, предназначенным для переработки... Акиматам областей рекомендовано обеспечить оперативную приемку и распределение поставляемого сахара.Пресс-служба МСХ РК
Как заверили в Минсельхозе, «вопрос обеспечения страны сахаром находится на постоянном контроле правительства».
Производство сахара отечественными заводами осуществляется из тростникового сахара-сырца, поставляемого из третьих стран в рамках тарифной льготы.
Производство сахара на отечественных заводах не прекращается, осуществляется его бесперебойная поставка в регионы, запасы продукта постоянно пополняются.Пресс-служба МСХ РК
Напомним, с 23 мая Казахстан ввел запрет на вывоз сахара.
Сахар стремительно дорожает в Казахстане
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27 мая в Минсельхозе Казахстана заявили, что дефицита сахара в стране нет – запасы сладкого продукта в республике составляют порядка 67 тыс. тонн, производство сахара осуществляется бесперебойно.
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