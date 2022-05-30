Доллар подешевел сразу на 6,3 тенге

Средневзвешенный курс российского рубля повысился на 0,26 тенге, до 6,79 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня немного вырос, достигнув уровня в 64,53 тенге (+0,26).

Средневзвешенный курс евро на вечерних торгах остановился на отметке 465 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 423-428 тенге, евро – по 450-464 тенге, российские рубли – по 6-6,75 тенге.