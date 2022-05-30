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Доллар подешевел сразу на 6,3 тенге

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 427,39 тенге, снизившись на 6,29 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля повысился на 0,26 тенге, до 6,79 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня немного вырос, достигнув уровня в 64,53 тенге (+0,26).

Средневзвешенный курс евро на вечерних торгах остановился на отметке 465 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 423-428 тенге, евро – по 450-464 тенге, российские рубли – по 6-6,75 тенге.

Лариса Черненко
KASE
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