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Стрелок Ислам Усейнов завоевал «бронзу» на Кубке мира

Пулевая стрельба Бронза Усейнова Фото: olympic.kz
Казахстанский спортсмен Ислам Усейнов завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе. Соревнования в эти дни проходит в столице Азербайджана — Баку, сообщает Zakon.kz.

Обладателем золотой медали турнира на первом этапе стал представитель Сербии Лазар Ковачевич, который стал чемпионом в стрельбе из винтовки на расстоянии десять метров, рассказали в пресс-службе НОК.

В финальной встрече серб одержал победу над хорватским Мираном Маричичем со счетом 16:14. Бронзовую медаль в этой дисциплине завоевал Ислам Усейнов. По итогам соревнований он набрал 260,5 баллов и занял третье место.

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Куандык Шынасилов
Азербайджан
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