Каспийское море должно не делить, а объединять Казахстан и Азербайджан — политолог

В Баку создан Казахстанско-Азербайджанский экспертный совет. Как рассказал в интервью Zakon.kz директор КИСИ при президенте РК Еркин Тукумов, это еще один шаг в развитии сотрудничества между двумя странами. Сегодня в Казахстане действует более 500 азербайджанских компаний.

— Еркин Валитханович, казахстанская делегация под вашим руководством посетила с рабочим визитом Баку, где был образован Казахстанско-Азербайджанский экспертный совет. Для чего он создан?

— Прежде чем ответить на ваш вопрос, хочу сказать, что Казахстанским институтом стратегических исследований при президенте РК ведется активная работа по взаимодействию и развитию двухсторонних отношений Казахстана и Азербайджана в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах на уровне аналитических исследовательских центров. Поэтому мы решили создать Казахстанско-Азербайджанский экспертный совет.

Это событие совпало с 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Казахстаном. Наша цель – способствовать тесному сотрудничеству экспертных кругов двух стран. На основе научно-исследовательского взаимодействия мы планируем создать банк идей, разработок и проектов. Также осенью наметили провести полноформатное заседание совета в Казахстане.

В целом в Баку мы говорили о ключевых аспектах двустороннего сотрудничества Казахстана и Азербайджана, в том числе в политическом, экономическом и культурно-гуманитарной сферах. Казахстан и Азербайджан связывают прочные узы братской дружбы и добрососедства, у нас общие исторические корни, сходство языка и культуры.

Между нашими странами широко развивается экономическое сотрудничество, которое на практике реализуется в нефтегазовой отрасли, транспорте и логистике, в развитии зеленой энергетики, сельском хозяйстве.

В пользу укрепления связей и многопланового сотрудничества говорит и наша стратегия взаимовыгодного партнерства в будущем. На сегодня в Казахстане зарегистрировано более 500 азербайджанских компаний, поэтому была необходимость создания делового совета между Азербайджаном и Казахстаном. Совет экспертов — это еще один шаг в укреплении отношений между двумя странами.

Когда мы говорим о соседях Казахстана, то обычно говорим о России, Китае, Узбекистане, Кыргызстане, Туркменистане и довольно редко говорим об Азербайджане. Почему? Потому что нет сухопутной границы, только морская граница через Каспийское море. Это море нас, с одной стороны, объединяет, а с другой стороны, разъединяет. Между тем Азербайджан – один из важнейших наших партнеров, союзников.

— Каков потенциал сотрудничества Казахстана с Азербайджаном?

— Потенциал очень большой, особенно касательно транспортного коридора. Это не только газо- нефтепроводы, речь идет о более широком понимании: транзитном направлении «Восток – Запад». Через Баку мы имеем выход в Турцию, и Азербайджан является для нас одной из ключевых стран-игроков.

Это вопрос касательно и заполнения нашей нефтью нефтепровода «Баку – Тбилиси – Джейхан», это и другие транспортные коридоры. Поэтому для нас Азербайджан с точки зрения диверсификации экспортного потенциала «Восток – Запад» имеет огромное значение.

Во-вторых, у нас с Азербайджаном чуть более 300 млн долларов США ежегодного товарооборота, и эта цифра абсолютно не отвечает нашему потенциалу сотрудничества, тем более если учесть, что с другими странами у нас оборот идет в миллиарды долларов.

– А у нас есть в чем сотрудничать?

– Безусловно, есть. Это и наша пшеница, мука, мучные изделия, это и различные промышленные товары и прочее. Ассортимент довольно большой. Из Азербайджана к нам везут вкуснейшую сельхозпродукцию, помидоры, огурцы. Вокруг Баку выращивают маслины, производят оливковое масло, но об этом мало кто знает.

Третий момент, который я хотел бы отметить, это особый момент. У нас очень мало информации друг о друге, мы очень мало знаем друг о друге, и это порождает различные мифы, стереотипы. Зачастую мы получаем информацию друг о друге через третьи страны, в основном субъективную. Это неправильно, это не отвечает нашим стратегическим отношениям.

Четвертое. Если говорить об Организации тюркских государств, то Казахстан и Азербайджан – важнейшие ее члены, и мы должны тесно сотрудничать, развивать и дальше наши отношения. Казахстан, как и Азербайджан, занимает очень активную позицию в Организации тюркских государств в плане нашего сотрудничества. Как вы знаете, генеральным секретарем организации является сейчас гражданин Казахстана, известный дипломат Багдат Амреев, он один из ее создателей, и нам есть о чем говорить, у нас есть точки приложения сил. Как известно, уже создаются фирмы, разработаны различные культурные проекты.

Надеюсь, наш совет действительно внесет большой вклад в развитие двусторонних казахстанско-азербайджанских отношений и Каспийское море будет не делить, а объединять нас. В этом заключался недавний визит казахстанской делегации в Баку.

– В Баку вы встречались с разными экспертами. Насколько интересен для них Казахстан, наблюдают ли они за нашими политическими реформами?

– Безусловно, их всех интересует, что происходит сейчас в Казахстане, они с большим интересом смотрят на происходящие у нас события, особенно связанные с предстоящим референдумом и строительством Нового Казахстана, мониторят новости. Почему?

Потому что у них тоже происходят большие перемены, они тоже говорят о строительстве Нового Азербайджана. Поэтому у нас открывается новый этап сотрудничества, но это этап не только между нашими двумя странами.

В целом, казахстанско-азербайджанские отношения можно рассматривать не только как мост между Центральной Азией, где Казахстан играет лидирующую роль, и Южным Кавказом, где Азербайджан является крупнейшим государством, но более шире, – как мост между Востоком и Западом, где обе эти страны играют особую роль в глобальном товарообороте. Это очень важно.

И созданный нами совет экспертов – это еще один шаг в укреплении отношений между Казахстаном и Азербайджаном. Мы ценим усилия Баку, направленные на создание устойчивого мира на Кавказе.