Фиктивные счета-фактуры на два миллиарда тенге выписали в Карагандинской области

В Карагандинской области изобличена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, сообщает Zakon.kz.

Для реализации преступного умысла образовано семь фиктивных компаний, общий оборот которых в период с 2018 по 2021 год превысил два миллиарда тенге, в результате чего в государственный бюджет не поступило более 300 миллионов тенге в виде налогов. Пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу

В отношении организатора избрана мера пресечения.

Расследование уголовного дела, как отметили в агентстве, завершено и направлено в суд.