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Фиктивные счета-фактуры на два миллиарда тенге выписали в Карагандинской области

фиктивные счета, ОПГ Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Карагандинской области изобличена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, сообщает Zakon.kz.
Для реализации преступного умысла образовано семь фиктивных компаний, общий оборот которых в период с 2018 по 2021 год превысил два миллиарда тенге, в результате чего в государственный бюджет не поступило более 300 миллионов тенге в виде налогов.Пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу

В отношении организатора избрана мера пресечения.

Расследование уголовного дела, как отметили в агентстве, завершено и направлено в суд.

Анастасия Московчук
АФМ РК Карагандинская область
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