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Назначен руководитель Департамента госдоходов Карагандинской области

назначение в ДГД Карагандинской области Фото: пресс-служба Комитета госдоходов
Руководитель аппарата Министерства финансов РК Абзал Бейсенбекұлы представил коллективу Департамента государственных доходов по Карагандинской области нового руководителя. На эту должность назначен Ануар Мадиев, передает Zakon.kz.

Ануар Мадиев родился в 1983 году в городе Караганде. По образованию – юрист, экономист, кандидат юридических наук.

назначен руководителем ДГД Карагандинской области

Фото: пресс-служба Комитета госдоходов

Окончил Карагандинский юридический институт МВД РК им. Б. Бейсенова (диплом с отличием), Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Трудовую деятельность начал в 2000 году в органах внутренних дел. Стаж работы на госслужбе составляет 19 лет.

Работал экспертом, главным экспертом в Министерстве транспорта и коммуникации РК, главным экспертом в Канцелярии премьер-министра РК, заместителем руководителя Налогового департамента по Карагандинской области Налогового комитета МФ РК, экспертом Управления ведомственного контроля, руководителем Управления экспортного контроля Комитета государственных доходов МФ РК.

С марта 2019 года до настоящего времени занимал должность руководителя Управления неторгового оборота Комитета государственных доходов МФ РК.

Лариса Черненко
МФ РК Казахстан Карагандинская область
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