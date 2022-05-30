Назначен руководитель Департамента госдоходов Карагандинской области
Ануар Мадиев родился в 1983 году в городе Караганде. По образованию – юрист, экономист, кандидат юридических наук.
Фото: пресс-служба Комитета госдоходов
Окончил Карагандинский юридический институт МВД РК им. Б. Бейсенова (диплом с отличием), Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.
Трудовую деятельность начал в 2000 году в органах внутренних дел. Стаж работы на госслужбе составляет 19 лет.
Работал экспертом, главным экспертом в Министерстве транспорта и коммуникации РК, главным экспертом в Канцелярии премьер-министра РК, заместителем руководителя Налогового департамента по Карагандинской области Налогового комитета МФ РК, экспертом Управления ведомственного контроля, руководителем Управления экспортного контроля Комитета государственных доходов МФ РК.
С марта 2019 года до настоящего времени занимал должность руководителя Управления неторгового оборота Комитета государственных доходов МФ РК.