Оружие и запрещенные религиозные книги изъяли у жителя Атырауской области

Фото: пресс-служба ДП Атырауской области

В Атырауской области у представителя деструктивных религиозных течений изъяты пистолеты и запрещенные на территории страны книги. Об этом сообщили в областном департаменте полиции, передает Zakon.kz.