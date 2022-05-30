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Оружие и запрещенные религиозные книги изъяли у жителя Атырауской области

Атырауская область, деструктивные религиозные течения, представитель, оружие, изъятие, ДП Фото: пресс-служба ДП Атырауской области
В Атырауской области у представителя деструктивных религиозных течений изъяты пистолеты и запрещенные на территории страны книги. Об этом сообщили в областном департаменте полиции, передает Zakon.kz.
Сотрудники Департамента по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел и Управления по противодействию экстремизму Департамента полиции Атырауской области установили представителя деструктивных религиозных течений 1993 г.р. При проведении обыска по его месту жительства обнаружены и изъяты травматический пистолет калибра 9 мм марки МР-79, патроны к нему (14 штук), флеш-карты (пять штук), содержащие сведения, запрещенные к распространению на территории Казахстана, и 17 экземпляров религиозных книг.Пресс-служба ДП Атырауской области

Атырауская область, деструктивные религиозные течения, представитель, оружие, изъятие, ДП

Фото: пресс-служба ДП Атырауской области

Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания на основании ст. 128 УПК РК.

По данному факту городским отделом полиции №2 Атырау начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».Пресс-служба ДП Атырауской области
Динара Халдарова
Атырау Атырауская область
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