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18-летнего жителя Атырауской области задержали за разжигание религиозной розни

18-летнего жителя Атырауской области задержали за разжигание религиозной розни, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 11:53 Фото: polisia.kz
Сотрудники подразделений по противодействию экстремизму Атырауской и Актюбинской областей задержали жителя Атырауской области за распространение запрещенных религиозных материалов, сообщает Zakon.kz.

При обыске у 18-летнего парня были изъяты различные религиозные книги, брошюры с религиозным текстом, где содержались призывы к религиозной розни посредством социальных сетей.

"В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту организации и участия в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма". Пресс-служба МВД РК

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Ранее на территории Шымкента при координации прокуратуры Департаментом КНБ города в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была выявлена конспиративная ячейка радикально-экстремистской организации "Хизб-ут-Тахрир", состоящая из 22 лиц.

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