18-летнего жителя Атырауской области задержали за разжигание религиозной розни
Фото: polisia.kz
Сотрудники подразделений по противодействию экстремизму Атырауской и Актюбинской областей задержали жителя Атырауской области за распространение запрещенных религиозных материалов, сообщает Zakon.kz.
При обыске у 18-летнего парня были изъяты различные религиозные книги, брошюры с религиозным текстом, где содержались призывы к религиозной розни посредством социальных сетей.
"В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту организации и участия в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма". Пресс-служба МВД РК
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