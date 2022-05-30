«Помогал» с ипотекой: мужчина оформил крупный кредит на жительницу ВКО

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

43-летняя жительница Усть-Каменогорска заявила в полицию о том, что малознакомый мужчина через сотовый телефон оформил на нее кредит на сумму свыше 3 млн тенге, сообщает Zakon.kz.