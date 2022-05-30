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Законодательство РК

«Помогал» с ипотекой: мужчина оформил крупный кредит на жительницу ВКО

мошенник оформил кредит Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
43-летняя жительница Усть-Каменогорска заявила в полицию о том, что малознакомый мужчина через сотовый телефон оформил на нее кредит на сумму свыше 3 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП ВКО, сотрудниками полиции была установлена личность подозреваемого. Им оказался 25-летний местный житель, давший во время допроса признательные показания.

Полицейские установили, что мужчина ранее работал в финансовой организации, из-за чего пострадавшая доверилась, в надежде получить помощь в вопросе приобретения квартиры. Однако «помощник», воспользовавшись удобным случаем, оформил на ее имя кредит и присвоил деньги себе.ДП ВКО

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 2 УК РК «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

Пока в отношении злоумышленника была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Лариса Черненко
Восточно-Казахстанская область
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