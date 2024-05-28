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Казахстанка тайно оформила на отца крупный кредит

Казахстанка тайно оформила на отца крупный кредит, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 14:22 Фото: unsplash
Житель Усть-Каменогорска заявил в полицию о мошенничестве. По словам мужчины, в одном из банков на него оформили кредит. Стражи порядка установили подозреваемую, ею оказалась дочь заявителя, сообщает Zakon.kz.

В банке мужчину проинформировали, что общая сумма задолженности по кредиту составила около 800 тыс. тенге.

"Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемую, ею оказалась дочь заявителя. Установлено, что девушка, взяв телефон отца под предлогом закрыть денежный кредит, оформила на его имя другой товарный кредит".Пресс-служба Департамента полиции Восточно-Казахстанской области

В настоящее время по факту мошенничества стражами порядка возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит ограничение либо лишение свободы на срок до четырех лет.

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4 мая 2024 года стало известно, что акмолинец обманом оформил миллионный кредит на знакомого с инвалидностью. Подробнее об этом по ссылке.

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