Казахстанка тайно оформила на отца крупный кредит

Житель Усть-Каменогорска заявил в полицию о мошенничестве. По словам мужчины, в одном из банков на него оформили кредит. Стражи порядка установили подозреваемую, ею оказалась дочь заявителя, сообщает Zakon.kz.

В банке мужчину проинформировали, что общая сумма задолженности по кредиту составила около 800 тыс. тенге.

"Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемую, ею оказалась дочь заявителя. Установлено, что девушка, взяв телефон отца под предлогом закрыть денежный кредит, оформила на его имя другой товарный кредит". Пресс-служба Департамента полиции Восточно-Казахстанской области

В настоящее время по факту мошенничества стражами порядка возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит ограничение либо лишение свободы на срок до четырех лет.

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