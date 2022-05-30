Республиканский колледж спорта в Алматы не закроют – Абаев

Республиканский колледж спорта в Алматы продолжит свою работу. Об этом сообщил министр культуры и спорта Даурен Абаев, передает Zakon.kz.

Как написал министр на своей странице в Facebook, он знает о том, что сейчас родители, дети и тренерский состав обеспокоены возможным закрытием учебного заведения.

27 мая в Алматы провел совещание по вопросам развития школ-интернатов республиканского значения. Были приглашены директора спортивных учебных организаций. Состоялся открытый и конструктивный разговор, в результате которого мы сообща пришли к общему решению. Итак, Тренировочный центр, открытие которого предполагалось вместо колледжа, теперь будет работать при нем. Министр культуры и спорта Даурен Абаев

По словам министра, центр будет функционировать круглогодично и усилит работу спортивных учреждений. Здесь талантливые спортсмены получат возможность продолжать спортивную карьеру. Учреждение будет создано с учетом передового международного опыта с привлечением комплексной научной группы.

Абаев также поручил провести тщательный отбор и качественный набор для поступления в колледж на предстоящий 2022-2023 учебный год. Это касается будущих первокурсников.

Он также затронул тему нескольких экспериментальных классов, которые были открыты на базе колледжа в 2011 году.

Дети, которые обучались в этих классах, должны получать качественное спортивное образование, иметь возможность заниматься спортом там, где материальная база соответствует стандартам. Министр культуры и спорта Даурен Абаев

По словам министра, эти классы будут переданы в РГУ «Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Каркена Ахметова» и РГУ «Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва в микрорайоне Шанырак города Алматы».

Ранее в СМИ сообщалось, что Республиканский колледж спорта закрывают, а на его месте откроют центр по подготовке олимпийского резерва. Всех учащихся переведут в другие учебные заведения города.