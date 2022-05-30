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Краснокнижные птенцы канюка вылупились в карагандинском зоопарке

птица Фото: Instagram/krgzoo
Пополнение в зоопарке произошло еще 13 мая, однако сотрудники зверинца сообщили о радостной новости только сегодня, передает Zakon.kz.
А у нас снова пополнение! 13 мая вылупился из яиц молодняк канюка обыкновенного. Родители поступили по обмену и из природы, – рассказали сотрудники зоопарка.

птенцы

Фото: Instagram/krgzoo

Обитают канюки в лесной местности, в степях. Эта хищная птица относится к семейству ястребиных и занесена в Красную книгу Казахстана.

птенцы

Фото: Instagram/krgzoo

Елена Беляева
Караганда
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