Краснокнижные птенцы канюка вылупились в карагандинском зоопарке
Фото: Instagram/krgzoo
Пополнение в зоопарке произошло еще 13 мая, однако сотрудники зверинца сообщили о радостной новости только сегодня, передает Zakon.kz.
А у нас снова пополнение! 13 мая вылупился из яиц молодняк канюка обыкновенного. Родители поступили по обмену и из природы, – рассказали сотрудники зоопарка.
Фото: Instagram/krgzoo
Обитают канюки в лесной местности, в степях. Эта хищная птица относится к семейству ястребиных и занесена в Красную книгу Казахстана.
Фото: Instagram/krgzoo
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