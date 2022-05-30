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Офицер получил ранение в Балхашском гарнизоне

авто Фото: Zakon.kz
Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние военнослужащего оценивается врачами как тяжелое, передает Zakon.kz.

Сообщается, что ЧП произошло в результате нарушения мер безопасности при обращении с оружием.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование. Для установления причин и обстоятельств произошедшего по указанию министра обороны направлена специальная комиссия. Пресс-служба Минобороны РК

Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК не подлежит разглашению в интересах следствия.

Елена Беляева
Алматинская область
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